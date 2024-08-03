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В Чехии заявили о нежелании некоторых стран продавать боеприпасы для Украины

IDNES: некоторые балканские страны не хотят продавать Чехии снаряды для Украины

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Некоторые балканские страны не хотят продавать боеприпасы Чехии из-за их поставок на Украину. Об этом пишет чешское издание iDNES.

Согласно публикации, в кругах спецслужб говорят о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, поскольку знают, что далее они проследуют на Украину.

В материале отмечается, что инициатива о приобретении вооружений для украинских войск также была раскритикована в Чехии из-за предполагаемой маржи оборонных предприятий. Так, глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш заявил министру обороны страны Яне Черноховой, что закупки осуществляются непрозрачно.

До этого радиостанция Radio Zet сообщала, что американские военные перебрасывают танки и боевые машины пехоты из Германии в Повидз на северо-востоке Польши. Речь о 87 танках и 150 боевых машинах пехоты.

В конце июля польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша выделила €50 млн в качестве своего вклада в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Ранее российский полковник оценил размещение немецких танков в Литве.

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