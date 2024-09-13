В Германии обострился спор между Шольцем и оппозицией из-за мигрантов

В Германии нарастают противоречия между правящей коалицией во главе с канцлером Олафом Шольцем и оппозиционными партиями по вопросам, связанным с миграционной политикой. Об этом пишет РИА Новости.

По данным МВД ФРГ, в Германии находятся порядка 14 млн иностранцев, включая выходцев из Африки, а также с Ближнего Востока и Украины. С 16 сентября страна намерена ужесточить пограничный контроль на полгода для контроля миграции.

Кроме того, после недавнего теракта в Золингене правительство расширило полномочия полиции в отношении нелегалов, запретило носить ножи в общественных местах, а также создало рабочую группу по проблеме миграции.

Однако оппозиция вступила с Шольцем в спор: глава ХДС Фридрих Мерц предложил ввести в стране режим ЧС, чтобы упростить депортацию нелегалов, а также запретить въезд в страну через третьи страны для беженцев. Шольц с Мерцем не согласился.

При этом ужесточение миграционной политики Берлина раскритиковали некоторые европейские страны. Так, Польша назвала действия ФРГ неприемлемыми, а Австрия заявила, что не будет принимать депортированных из Германии мигрантов.

Ранее в Бельгии раскритиковали планы Венгрии по отправке мигрантов в Брюссель.