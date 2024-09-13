ЕС снял санкции с матери Пригожина

Европейский союз снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина, и автогонщика Никиты Мазепина. Это следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Санкции против матери Пригожина были введены в феврале 2022 года. Евросоюз счел, что она была владельцем ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое принадлежит группе компаний «Конкорд», основанной ее сыном и принадлежавшей ему до 2019 года, а также других компаний, связанных с Пригожиным.

Никита Мазепин — сын бизнесмена Дмитрия Мазепина, он находился под санкциями с марта 2022 года.

Решение о снятии санкций принял Суд Евросоюза: отменить ограничения в отношении Пригожиной он постановил в марте 2023 года.

Осенью 2022 года Пригожин официально подтвердил, что является основателем ЧВК. В заявлении бизнесмена, распространенном через пресс-службу «Конкорда», говорилось, что весной 2014 года он решил собрать группу патриотов, которая поедет защищать русских на Украине. Из этой группы впоследствии и сформировалась ЧВК.

Ранее экс-вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина.