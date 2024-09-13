В Киев прибыла одна из руководителей монгольского МИД

Министерство иностранных дел Украины вызвало генерального директора департамента Европы и Африки монгольского внешнеполитического ведомства Ганхуурай Баттунгалаг. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского МИД.

В публикации уточняется, что в ходе встречи представители Киева объявили Улан-Батору демарш. Причиной послужил недавний визит в республику президента РФ Владимира Путина.

Украинские дипломаты заявили Баттунгалаг о «глубоком разочаровании» из-за отказа Монголии исполнять ордер на арест российского лидера, выданный Международным уголовным судом (МУС). Также в Киеве предупредили, что не оставят действия Улан-Батора «без должного ответа» и будут учитывать их при дальнейшем сотрудничестве с республикой.

2 сентября президент РФ посетил Монголию в рамках официального визита. Это была первая поездка Путина в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи судом ордера на его арест.

Российский лидер прилетел в Улан-Батор по приглашению местных властей. В частности, монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух предложил ему принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-й годовщины победы войск республики и СССР над Японией в битве на реке Халхин-Гол. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Монголии арестовать Владимира Путина.