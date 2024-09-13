Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киев прибыла одна из руководителей монгольского МИД

Представитель монгольского МИД Баттунгалаг прибыла в Киев из-за его демарша

close
Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины вызвало генерального директора департамента Европы и Африки монгольского внешнеполитического ведомства Ганхуурай Баттунгалаг. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского МИД.

В публикации уточняется, что в ходе встречи представители Киева объявили Улан-Батору демарш. Причиной послужил недавний визит в республику президента РФ Владимира Путина.

Украинские дипломаты заявили Баттунгалаг о «глубоком разочаровании» из-за отказа Монголии исполнять ордер на арест российского лидера, выданный Международным уголовным судом (МУС). Также в Киеве предупредили, что не оставят действия Улан-Батора «без должного ответа» и будут учитывать их при дальнейшем сотрудничестве с республикой.

2 сентября президент РФ посетил Монголию в рамках официального визита. Это была первая поездка Путина в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи судом ордера на его арест.

Российский лидер прилетел в Улан-Батор по приглашению местных властей. В частности, монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух предложил ему принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-й годовщины победы войск республики и СССР над Японией в битве на реке Халхин-Гол. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Монголии арестовать Владимира Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами