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В ФСБ прокомментировали высылку британских дипломатов

В ФСБ назвали классическим британским шпионажем действия британских дипломатов

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Global Look Press

В Федеральной службы безопасности (ФСБ) ФСБ сообщили, что лишенные аккредитации сотрудники британского посольства посещали собрания НКО-иноагентов. Слова сотрудника ФСБ приводит «Интерфакс».

По его словам, дипломаты многократно сменяли общественный транспорт и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов.

«Да, вот так классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно», — сказал он.

По его словам, намеки прекратить данную деятельность англичане не воспринимают, поэтому РФ решила выслать шестерых дипломатов.

13 сентября стало известно, что в Москве лишили аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании, заподозренных в шпионаже. Отмечается, что такое решение было принято МИД России после изучения документов, предоставленных ФСБ, а также в рамках ответа на «недружественные шаги» британских властей.

Ранее в Британии назвали условия для снятия санкций с России.

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