Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с председателем Конституционного суда

Путин встретился с председателем Конституционного суда РФ Зорькиным

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча прошла поздно вечером в четверг, 12 сентября.

По словам Зорькина, Конституционный суд стал получать меньше жалоб — было 19 тысяч жалоб, стало 11 тысяч. При этом он отметил, что «нагрузка Конституционного суда по сравнению с предшествующим периодом, я бы не сказал, что изменилась».

Зорькин отмечал, что Конституция России закрепляет невозможность установления какой-либо доминирующей идеологии в стране, обеспечивая таким образом общее пространство для разных людей. Председатель КС РФ уточнил, что этот запрет обеспечивает гражданам государства свободу от того, что сепаратная или частная идеология, а также взгляд на государство, которые не охватывают то общее, что «объединяет русский народ», будут установлены в стране как основные.

Ранее Зорькин заявил, что решения МУС по России не имеют правовых оснований.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами