Путин встретился с председателем Конституционного суда

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча прошла поздно вечером в четверг, 12 сентября.

По словам Зорькина, Конституционный суд стал получать меньше жалоб — было 19 тысяч жалоб, стало 11 тысяч. При этом он отметил, что «нагрузка Конституционного суда по сравнению с предшествующим периодом, я бы не сказал, что изменилась».

Зорькин отмечал, что Конституция России закрепляет невозможность установления какой-либо доминирующей идеологии в стране, обеспечивая таким образом общее пространство для разных людей. Председатель КС РФ уточнил, что этот запрет обеспечивает гражданам государства свободу от того, что сепаратная или частная идеология, а также взгляд на государство, которые не охватывают то общее, что «объединяет русский народ», будут установлены в стране как основные.

Ранее Зорькин заявил, что решения МУС по России не имеют правовых оснований.