Китай призвал США не навязывать другим «лечение собственных болезней»

Посол Китая в США Се Фэн указал на ошибочность политики Соединенных Штатов в отношении Пекина по ряду вопросов и потребовал не считать конфронтацию между государствами борьбой «демократии против авторитаризма». Посол также призвал Вашингтон не навязывать другим лечение собственных болезней, передает South China Morning Post.

На мероприятии по случаю 45-летия нормализации отношений между странами дипломат указал, что тайваньский вопрос стал наиболее острым в отношениях двух государств. Кроме того, США проводят ошибочную внешнюю политику, занимаясь политизацией отношений, чрезмерным усилением национальной безопасности и разыгрыванием «китайской карты» во внутриполитической борьбе, считает посол. Се Фен призвал Вашингтон не «навязывать другим рецептов лечения собственной болезни».

«Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации — лучший путь вперед <...>. Конфликт между Китаем и США был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира», — подчеркнул он.

До этого помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Вашингтон и Пекин могут повысить шансы на стабильность в отношениях, но риски того, что что-то пойдет не так, остаются.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником стабильности в мире.