Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин предостерег западные страны от снятия с Украины ограничений на удары по РФ

Путин: разрешение Украине бить по РФ ознаменует вступление стран НАТО в конфликт

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Возможное предоставление Украине права использовать западную технику для ударов вглубь территории РФ будет означать прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Речь идет не о том, чтобы разрешить ВСУ (Вооруженным силам Украины — «Газета.Ru») наносить удары западным высокоточным дальнобойным оружием по территории РФ, а о том, чтобы принять решение о прямом участии стран НАТО в конфликте», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что при таком развитии событий США и их союзники станут непосредственными участниками боевых действий.

В то же время Путин обратил внимание на отсутствие у украинских войск технических возможностей для наведения на цели на российской территории. По словам президента, для ударов Киеву нужны будут разведывательные данные со спутников, но у него самого нет доступа к подобной информации. Из-за этого ему придется обращаться за помощью к странам — членам НАТО.

Как сказал глава государства, снятие западными державами ограничений на удары по РФ изменит «всю природу конфликта». При этом российский лидер уточнил, что при появлении каких-либо угроз Москва будет принимать решения для обеспечения безопасности страны.

Ранее США и Великобританию предупредили о последствиях снятия с Украины ограничений на удары по РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами