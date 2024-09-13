Путин предостерег западные страны от снятия с Украины ограничений на удары по РФ

Возможное предоставление Украине права использовать западную технику для ударов вглубь территории РФ будет означать прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Речь идет не о том, чтобы разрешить ВСУ (Вооруженным силам Украины — «Газета.Ru») наносить удары западным высокоточным дальнобойным оружием по территории РФ, а о том, чтобы принять решение о прямом участии стран НАТО в конфликте», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что при таком развитии событий США и их союзники станут непосредственными участниками боевых действий.

В то же время Путин обратил внимание на отсутствие у украинских войск технических возможностей для наведения на цели на российской территории. По словам президента, для ударов Киеву нужны будут разведывательные данные со спутников, но у него самого нет доступа к подобной информации. Из-за этого ему придется обращаться за помощью к странам — членам НАТО.

Как сказал глава государства, снятие западными державами ограничений на удары по РФ изменит «всю природу конфликта». При этом российский лидер уточнил, что при появлении каких-либо угроз Москва будет принимать решения для обеспечения безопасности страны.

Ранее США и Великобританию предупредили о последствиях снятия с Украины ограничений на удары по РФ.