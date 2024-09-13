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Журналисты узнали, что ЕК предложит ЕС продлить действие санкций

FT: Еврокомиссия предложит послам ЕС продлить действие санкций до 3 лет

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Еврокомиссия планирует сегодня предложить послам стран Евросоюза продлить сроки действия санкций, в том числе в отношении России, с шести до 36 месяцев или на неопределенный срок. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на слова трех официальных лиц ЕС.

«ЕК сегодня утром представит послам ЕС варианты продления срока действия санкций до 36 месяцев или продления их на неопределенный срок», — рассказали источники.

В настоящее время санкции продлевают каждые шесть месяцев.

В публикации отмечается, что решение по этому вопросу требует согласия всех 27 государств-членов.

Официальный представитель ЕС пояснил, что решение связано со стремлением ЕС «успокоить США», но некоторые должностные лица считают, что обеспокоенность США по этому поводу преувеличена, так как с 2014 года санкции удавалось продлевать.

В сентябре Совет ЕС продлил действующие с 2014 года персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и организаций, которых считают причастными к «угрозе суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины» до 15 марта 2025 года.

По словам британского посольства в Москве, санкции в отношении России могут быть отменены «в случае установления их неэффективности» или при достижении целей внешней политики, для которых они были введены.

Ранее Украина ввела новые санкции против РФ.

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