Названы имена британских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже

Стали известны имена сотрудников посольства Великобритании в Москве, которых лишили аккредитации из-за подозрений в шпионаже. Подробности о личностях высланных из РФ дипломатов раскрыл телеканал «Россия 24».

По информации журналистов, МИД РФ лишил аккредитации Грейс Элвин, Джессику Дэйвенпорт, Кэтрин Макдоннал, Эндрю Дафта Каллума, Блейка Паттела и Томаса Джона Хиксона.

Кроме того, в эфире канала выступил сотрудник ФСБ, который объяснил, что дипломатов решили выслать, поскольку британцы «не воспринимают намеки» о прекращении разведывательной деятельности.

О том, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы», ФСБ сообщила 12 сентября. Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что британское посольство вышло за рамки венских конвенций.

Ранее польский президент обвинил премьера в сотрудничестве со спецслужбами РФ.