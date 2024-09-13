Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы имена британских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже

Телеканал «Россия 24» назвал имена лишенных аккредитации британских дипломатов

close
Антон Денисов/РИА «Новости»

Стали известны имена сотрудников посольства Великобритании в Москве, которых лишили аккредитации из-за подозрений в шпионаже. Подробности о личностях высланных из РФ дипломатов раскрыл телеканал «Россия 24».

По информации журналистов, МИД РФ лишил аккредитации Грейс Элвин, Джессику Дэйвенпорт, Кэтрин Макдоннал, Эндрю Дафта Каллума, Блейка Паттела и Томаса Джона Хиксона.

Кроме того, в эфире канала выступил сотрудник ФСБ, который объяснил, что дипломатов решили выслать, поскольку британцы «не воспринимают намеки» о прекращении разведывательной деятельности.

О том, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы», ФСБ сообщила 12 сентября. Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что британское посольство вышло за рамки венских конвенций.

Ранее польский президент обвинил премьера в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами