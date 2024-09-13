В ЕР заявили, что бумажные бюллетени для голосования останутся

Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев считает, что власти вряд ли откажутся от голосования с помощью бумажных бюллетеней на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму. Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает ТАСС.

«Не думаю, что мы к 2026 году полностью уйдем в цифровизацию», — сказал он, добавив, что бумажные бюллетени останутся.

9 сентября политолог Евгений Минченко заявил, что несмотря на развитие дистанционного электронного голосования (ДЭГ), необходимо сохранить и бумажную форму, так как бюллетени — это основной способ проведения выборов и инструмент сохранения их легитимности.

Он подчеркнул, что при ДЭГ сохраняется риск зависания системы и кибератак. Кроме того, высоким является риск фальсификации.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщала, что Владимир Якушев до конца сентября может перейти в Совет Федерации в качестве сенатора от Тюменской области.

Ранее Памфилова заявила, что 3,5 млн избирателей в регионах проголосовали через ДЭГ.