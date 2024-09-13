Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер оговорился, сказав, что США сфокусированы на помощи России в защите суверенитета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — сказал Райдер журналистам на брифинге, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном.

По мере приближения зимы, добавил чиновник, США намерены обеспечить Украину необходимыми средствами противовоздушной обороны для защиты важной инфраструктуры, в том числе объектов энергетики страны.

11 сентября секретная служба США в социальной сети X по ошибке почтила память боевиков «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о готовящемся визите в Киев, ошибся и назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины.

Ранее Байден перепутал Южную Kорею с Северной.