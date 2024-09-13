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Чиновник Пентагона оговорился, заявив о помощи России с защитой суверенитета

В Пентагоне по ошибке заявили, что США нацелены помогать РФ защищать суверенитет

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Shutterstock

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер оговорился, сказав, что США сфокусированы на помощи России в защите суверенитета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — сказал Райдер журналистам на брифинге, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном.

По мере приближения зимы, добавил чиновник, США намерены обеспечить Украину необходимыми средствами противовоздушной обороны для защиты важной инфраструктуры, в том числе объектов энергетики страны.

11 сентября секретная служба США в социальной сети X по ошибке почтила память боевиков «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о готовящемся визите в Киев, ошибся и назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины.

Ранее Байден перепутал Южную Kорею с Северной.

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