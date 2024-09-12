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Уходящий генсек НАТО назвал свои главные достижения и провалы

Столтенберг назвал Афганистан и Украину главным разочарованием на посту генсека

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал своим главным достижением на посту усиление альянса, ситуацию на Украине и вывод войск США и союзников из Афганистана — главным разочарованием. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Полномочия Столтенберга заканчиваются 1 октября. Он возглавлял НАТО с 1 октября 2014 года. По данным Der Spiegel, в 2025 году он сменит Кристофа Хойсгена на посту главы Мюнхенской конференции по безопасности.

«Самое большое достижение не только для меня, но и для НАТО — это то, что мы смогли укрепить коллективную безопасность НАТО и сделать НАТО сильнее», — сказал он, отметив, что мир стал намного более опасным за эти 10 лет.

Отвечая на вопрос CNN о самых больших разочарованиях за время нахождения на посту, Столтенберг назвал украинский конфликт и вывод войск из Афганистана.

5 сентября он заявлял, что гарантировать, что НАТО продолжит в будущем оказывать поддержку Украине, нельзя, однако это в интересах альянса.

Ранее Столтенберг назвал вторжение ВСУ в Курскую область законным.

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