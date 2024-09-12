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Мэр Тбилиси заявил, что Грузины не позволят использовать свою страну

Каладзе: Грузины не позволят использовать страну, как Украину, для чужих интересов

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Александр Имедашвили/РИА Новости

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что жители Грузии не позволят никому использовать свою страну для реализации чужих интересов, как это происходит на Украине, сообщает ТАСС.

По его мнению, грузины разумные люди и реально видят сегодняшнюю данность.

Каладзе подчеркнул, что граждане, любящие страну и желающие сохранения мира, не дадут никому возможности и права использовать Грузию для проведения чьих-то интересов.

В середине августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал украинское руководство пересмотреть недружественные шаги по отношению к его стране.

Глава правительства республики обратил внимание, что Киеву следовало бы пересмотреть отзыв своего посла из Тбилиси. Украина приняла соответствующее решение в 2022 году, так как Грузия отказалась вводить санкции против РФ. Более того, власти страны не разрешили отправиться на фронт военнослужащим, которые изъявили желание принять участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Грузии рассказали о попытках Европейского союза (ЕС) заставить страну организовать отправку наемников на Украину.

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