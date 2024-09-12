Путин поучаствовал в Петербургском форуме объединенных культур

Президент России Владимир Путин выступил в рамках пленарного заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что мировое большинство разделяет значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия. Путин выразил сожаление, что подобные принципы находятся под постоянным давлением и угрозой размывания.

По словам президента, подобное происходит из-за политизации сферы культуры, а также превращения ее в оружие геополитических интриг.

До этого Путин на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что культура должна и может существовать без «культуры отмены».

Форум объединенных культур проходит в Петербурге 11-14 сентября. В первый день на нем выступил патриарх Кирилл с лекцией на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Во время лекции он заявил, что повсеместное внедрение технологий с искусственным интеллектом при условии, что люди начнут утрачивать веру в Бога, приведет человечество к приближению Апокалипсиса.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.