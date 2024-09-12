Стало об известно об отказе КНР и Бразилии представить свой мирный план в Швейцарии

Швейцария предлагала Китаю и Бразилии организовать платформу для предоставления своего плана по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако на сегодняшний момент стороны отказались это делать. Соответствующее заявление сделал представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер в беседе с РИА Новости.

Представитель МИД заявил, что план Китая и Бразилии не обсуждался на прошедшем летом «саммите мира» в Швейцарии.

«Однако мы предложили Китаю и Бразилии платформу для изложения своей точки зрения. Обе страны не хотели этого делать в данный момент», - подчеркнул Эльчингер.

До этого в беседе с бразильским изданием Metropoles Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». Зеленский добавил, что, по его мнению, правительство Бразилии «поддерживает Россию» в вопросе решения украинского конфликта.

В свою очередь зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Зеленский отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, поскольку она не отвечает интересам Запада по завершению конфликта.

Ранее Зеленский призвал Запад не затягивать решение по ударам ВСУ вглубь России.