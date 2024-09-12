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МИД Ирана вызвал послов четырех стран ЕС из-за заявлений о помощи России

МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции, ФРГ и Нидерландов

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Иранское министерство иностранных дел вызвало британского, французского, голландского и немецкого послов после заявлений их стран о якобы военной помощи России со стороны Ирана. Об этом пишет агентство Mizan.

«После... неконструктивных заявлений некоторых европейских стран... главы посольств Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД», — говорится в сообщении.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпустили совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.

Иран пообещал ответить на заявление европейских стран.

Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана.

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