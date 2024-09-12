В Китае эстонским депутатам назвали виновника конфликта на Украине

В Китае депутатам эстонского парламента (Рийгикогу) заявили, что Североатлантический альянс ответственен за конфликт на Украине. Об этом сообщил вице-спикер парламента Тоомас Кивимяги национальному телерадиовещанию (ERR), передает РИА Новости.

«Они (китайцы. — прим. ред.) также утверждают, что НАТО ответственно за войну на Украине, как будто НАТО инициировало потенциальное членство Украины», — сказал он, говоря об итогах визита делегации Рийгикогу в Китай.

Кроме того, по словам Кивимяги, КНР серьезно обеспокоена ситуацией в Южно-Китайском море, и опасается, что Япония может стать членом Североатлантического альянса.

До этого сообщалось, что НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе укрепляя европейский флот для противодействия Китаю. Как отмечало агентство Bloomberg, такие действия могут способствовать обострению отношений США и Китая.

Кроме того, официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган обвинил США и НАТО в затягивании украинского конфликта.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.