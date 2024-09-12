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В Германии раскрыли, почему Шольц выступил за мирные переговоры по Украине

Депутат Котре: Шольц заговорил о мирных переговорах по Украине из-за воли немцев

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Leon Kuegeler/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет провести мирную конференцию по Украине с участием России, чтобы отчасти удовлетворить волю населения своей страны. Об этом заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает ТАСС.

«У Шольца появляется некоторый реализм в оценке ситуации. Но требовать мирных переговоров даже с участием России — это одно. А вот сделает ли он все для этого — другое дело», — сказал Котре.

Вряд ли канцлер «сделает все, что в его силах», учитывая, что «правительство ФРГ не является нейтральным», отметил депутат. При этом он подчеркнул, что немцы «не будут вечно стоять в стороне, пока их деньги на поставки оружия выбрасываются в окно».

Накануне Шольц заявил о необходимости организовать мирную конференцию с участием России, чтобы урегулировать украинский конфликт.

В Совфеде посчитали, что Шольц вряд ли сможет выдвинуть реалистичный план по урегулированию этого кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом выразил сомнение в существовании у канцлера ФРГ мирного плана.

Ранее в Госдуме заподозрила Шольца в лукавстве.

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