Правящая в Грузии партия отказалась встречаться с чиновником из Германии

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» отказалась встречаться с главой комитета по иностранным делам бундестага Михаэлем Ротом, который будет находиться в Тбилиси 16-18 сентября. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе напомнил, что Рот участввал в акциях протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» (об иноагентах) в Грузии.

«Мы никому не запрещаем что-то говорить и приезжать, но лучше иностранным представителям вести себя внимательнее во время призывов к отставке властей в другой стране», — подчеркнул Мдинарадзе.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах 14 мая. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Как заявлял премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, власти страны приняли закон об иноагентах из-за двух попыток организации революции.

Ранее премьер Грузии поставил задачу «не дойти до состояния Украины».