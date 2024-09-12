Полковник Ходаренок призвал к ядерному удару в ответ на разрешение Лондона бить вглубь РФ

Россия может использовать ракеты «Калибр» для ударов по военным концернам в Великобритании и нанести ядерный удар в ответ на разрешение Лондона бить Storm Shadow вглубь территории России. Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

По его словам, если предупреждения и увещевания в адрес Великобритании, которая занимает наиболее агрессивную позицию в отношении России, не работают, то Москве следует переходить к практическим действиям.

Так, Михаил Ходаренок предложил нанести удар ракетами «Калибр-ПЛ» и Х-101 по структурным подразделениям военного концерна MBDA UK, чьи площадки расположены в Бристоле, Болтоне и Стивенэйдже.

«Что будет после этого удара? В Великобритании и НАТО начнется, что называется, большой шум, стартуют дебаты о задействовании пятой статьи Устава НАТО и намерении покарать Россию. Чтобы эта дискуссия сразу вошла в конструктивное русло, не надо давать политикам и военным Великобритании слишком много времени на дебаты», — считает Ходаренок.

После удара по площадкам военного концерна в ночное время он призвал нанести демонстрационный ядерный удар в районе Северного моря или Атлантического океана вблизи Британии, «чтобы вспышка была видна всем гражданам Соединенного Королевства», указал полковник. Такое развитие событий заставит задуматься политиков и народные массы о возможных последствиях поддержки Украины, предположил Ходаренок.

Накануне газета Guardian, ссылаясь на осведомленные источники в правительственных кругах королевства, писала, что власти Великобритании уже приняли резолюцию о разрешении Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по объектам на российской территории.

Ранее Зеленский призвал Запад не затягивать решение по ударам ВСУ вглубь России.