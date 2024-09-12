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ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Совет ЕС официально продлил индивидуальные санкции против РФ на полгода

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России, исключив двух человек из черного списка. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В публикации отмечается, что Евросоюз принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, которые «ответственны за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Рестрикции были продлены до 15 марта 2025 года.

Отмечается, что из списка были исключены два человека.

В июле комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) согласовал очередное продление на полгода экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году.

Предыдущее продление персональных санкций, индивидуальных санкций против РФ, которые были введены впервые после присоединения Крыма к России, произошло в марте 2024 года. В процессе обновления перечня из него исключили троих граждан РФ и еще девять умерших. Данные меры будут действовать до 15 сентября 2024 года.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.

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