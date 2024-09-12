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Лукашенко рассказал, как Белоруссия помогала Армении

Лукашенко: Минск помогал Еревану как «близким людям», но Армения хотела на Запад

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РИА Новости

Белоруссия помогала Армении в разных сферах и пыталась строить «добрые отношения», однако Ереван решил развернуться в сторону Запада, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Его цитирует агентство «Белта».

«Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близкими людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС», — заявил Лукашенко на встрече с представителями национальностей, которые проживают в Белоруссии.

По словам белорусского лидера, Минск не против сотрудничества с Западом, однако после выборов их политика может радикально поменяться, что говорит о том, что «им верить нельзя». Лукашенко добавил, что ни Армению, ни Белоруссию «никто нигде не ждет», и выразил надежду, что армяне в ближайшее время «разберутся, где их счастье».

В 2024 году отношения между Белоруссией и Арменией начали ухудшаться. В мае, когда Лукашенко был в Азербайджане и встречался с президентом страны Ильхамом Алиевым, он сообщил, что Белоруссия может помочь восстановить «освобожденные территории» Нагорного Карабаха. После этого Армения отозвала своего посла из Минска, а премьер-министр Никол Пашинян потребовал от Лукашенко извинений.

В августе армянские оппозиционеры забросали посольство Белоруссии в Ереване яйцами и картофелем после слов Лукашенко о том, что армяне «никому не нужны», кроме Москвы и Минска. После этого в МИД Белоруссии вызывали временного поверенного в делах Армении.

Ранее Пашинян заявил о приостановке участия Армении во всех органах ОДКБ.

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