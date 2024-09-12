Путин встретился с главой МИД Китая

Президент РФ Владимир Путин встретился в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В понедельник, 9 сентября, стало известно, что Ван И 11–12 сентября посетит Россию. Об этом сообщил официальный представитель китайского дипломатического ведомства Мао Нин.

10 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается отчитываться перед американскими властями за сотрудничество с Китаем.

В июле Ван И заявил, что российско-китайские отношения стабильны и устойчивы. Он добавил, что Пекин готов к сотрудничеству с Москвой на фоне хаотичной международной ситуации. Ван И подчеркнул, что стороны поддерживают друг друга и защищают общие интересы.

Ранее востоковед указал на скрытое соперничество России и Китая.