Байден попал на видео в кепке с поддержкой Трампа

Президент США Джо Байден во время визита на пожарную станцию в Шанксвилле, штат Пенсильвания, примерил кепку в поддержку кандидата-республиканца на высший пост Дональда Трампа. Информацию об этом опубликовал пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс в социальной сети Х.

В публикации говорится, что во время встречи Байден заговорил о двухпартийном единстве и в качестве жеста дал свою шляпу стороннику Трампа. Тот, в свою очередь, предложил главе государства кепку с агитацией за республиканца, в которого глава Белого дома проходил какое-то время.

«Спасибо за поддержку, Джо!» — прокомментировали жест на официальной странице президентской программы Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Трамп обвинил Байдена в том, что тот слишком много времени проводит на пляже