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Лавров обвинил НАТО в координации ударов ВСУ по российским объектам

Лавров: НАТО передает Киеву данные военно-космической разведки

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МИД РФ/РИА Новости

НАТО предоставляет Украине данные своей военно-космической разведки для ударов по российским объектам, а также координируют эти удары, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

«Натовцы передают Киеву помимо вооружений, все более и более дальнобойных, данные своей военно-космической разведки, эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине российской территории», — сказал министр на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

По его словам, эта информация является открытой.

Глава МИД подчеркнул, что специалисты североатлантического альянса координируют удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, Лавров заявил, что США и страны ЕС давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. Однако, как утверждает телеканал ABC, по итогам встречи главы Госдепа и украинских чиновников решение по использованию ВСУ американского дальнобойного оружия по территории РФ принято не было.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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