«Оба хуже»: политолог о том, кто лучше для РФ — Трамп или Харрис

На данный момент невозможно сказать, кто из кандидатов в президенты США лучше для России. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил журналист-международник, политолог Тимур Шафир, комментируя прошедшие предвыборные дебаты республиканца Дональда Трампа с Камалой Харрис, представляющей демократов.

По мнению эксперта, главное для России сейчас — играть «вдолгую», укрепляя свою армию и формируя новые коалиции.

«Для России выбор между Трампом и Харрис неоднозначен. В очень общих чертах его можно описать выражением «оба хуже». В каждом случае есть свои риски и возможности, и важно помнить одно: как бы ни разворачивались события в США, их внутренняя нестабильность — это окно возможностей для тех, кто готов действовать стратегически и хладнокровно», — подчеркнул эксперт.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Трамп заявил по итогам дебатов, что не настроен повторно проводить их, поскольку «победил с большим перевесом». При этом члены Республиканской партии США раскритиковали выступление своего кандидата.

Ранее в США призвали власти позвонить Путину и Зеленскому.