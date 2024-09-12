Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Оба хуже»: политолог о том, кто лучше для РФ — Трамп или Харрис

Политолог: для России выбор между Трампом и Харрис неоднозначен

close
Adam Gray/Reuters

На данный момент невозможно сказать, кто из кандидатов в президенты США лучше для России. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил журналист-международник, политолог Тимур Шафир, комментируя прошедшие предвыборные дебаты республиканца Дональда Трампа с Камалой Харрис, представляющей демократов.

По мнению эксперта, главное для России сейчас — играть «вдолгую», укрепляя свою армию и формируя новые коалиции.

«Для России выбор между Трампом и Харрис неоднозначен. В очень общих чертах его можно описать выражением «оба хуже». В каждом случае есть свои риски и возможности, и важно помнить одно: как бы ни разворачивались события в США, их внутренняя нестабильность — это окно возможностей для тех, кто готов действовать стратегически и хладнокровно», — подчеркнул эксперт.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Трамп заявил по итогам дебатов, что не настроен повторно проводить их, поскольку «победил с большим перевесом». При этом члены Республиканской партии США раскритиковали выступление своего кандидата.

Ранее в США призвали власти позвонить Путину и Зеленскому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами