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Политолог указал на скрытый смысл заявлений Харрис на дебатах

Политолог Шафир: слова Харрис на дебатах указывают на страх кризиса в США

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Brian Snyder/Reuters

Скрытый смысл прошедших предвыборных теледебатов между республиканцем Дональдом Трампом и Камалой Харрис, представляющей демократов, в том, что усиление левой риторики последней — не что иное как «страх американских элит перед нарастающим кризисом в США. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Тимур Шафир.

«Их заботит не только экономическое состояние собственной страны, но и возможное перерастание текущих противоречий в глобальный конфликт», — сказал Шафир.

Он добавил, что в ближайшие годы Вашингтон будет избегать прямого столкновения с Россией. В связи с чем у Москвы появляется «пространство для маневра, создания новых альянсов и укрепления позиций».

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По итогам мероприятия опрос CNN показал, что более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии.

Ранее в НАТО усомнились, что США прекратят поддержку Украины после выборов.

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