«Сохранит поддержку Киева»: политолог о заявлениях Харрис на дебатах

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал состоявшиеся предвыборные дебаты кандидата на пост президента США республиканца Дональда Трампа с соперницей от демократов Камалой Харрис. По словам эксперта, высказывания последней говорят о том, что она намерена сохранить нынешний курс Вашингтона на поддержку Киева.

«Ее заявления про «социальную справедливость» и «ответственность корпораций» выглядят не более чем новой оберткой для старой стратегии: поддержка Украины как средство удержания контроля в Европе», — указал Шафир.

Он добавил, что демонстрация Харрис сосредоточенности на внутренней политике США — лишь попытка временно снизить протестный накал.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обозреватели американского журнала Foreign Policy обратили внимание, что во время теледебатов Харрис никак не раскрыла собственные планы по поддержке Киева или урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что не намерен проводить повторные дебаты с Харрис.