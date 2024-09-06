Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации

Пентагон: разрешение на удары вглубь РФ не поможет Украине против авиации РФ

close
Reuters

Разрешение на удары украинских вооруженных сил по российской территории не изменит ситуацию с российской авиацией. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, пишет ТАСС.

В ответ на утверждения украинских официальных лиц, что такое разрешение может привести к победе в конфликте, Сингх отметила, что согласно разведданным, 90% российских самолетов, которые применяют планирующие бомбы и ракеты против Украины, базируются на аэродромах, расположенных на расстоянии до 300 км от контролируемых Украиной территорий. Эти аэродромы находятся вне досягаемости американских тактических ракет ATACMS.

«Таким образом, проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», - отметила Сингх.

Она добавила, что даже если Украина применит ATACMS против ограниченного числа аэродромов, находящихся в зоне досягаемости, российские вооруженные силы смогут оперативно переместить эти аэродромы, что минимизирует влияние таких ударов.

До этого стало известно, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России.

Ранее спикер Рады обсудил со спикером палаты представителей Майком Джонсоном снятие ограничений по ударам вглубь России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами