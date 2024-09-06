В США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации

Разрешение на удары украинских вооруженных сил по российской территории не изменит ситуацию с российской авиацией. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, пишет ТАСС.

В ответ на утверждения украинских официальных лиц, что такое разрешение может привести к победе в конфликте, Сингх отметила, что согласно разведданным, 90% российских самолетов, которые применяют планирующие бомбы и ракеты против Украины, базируются на аэродромах, расположенных на расстоянии до 300 км от контролируемых Украиной территорий. Эти аэродромы находятся вне досягаемости американских тактических ракет ATACMS.

«Таким образом, проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», - отметила Сингх.

Она добавила, что даже если Украина применит ATACMS против ограниченного числа аэродромов, находящихся в зоне досягаемости, российские вооруженные силы смогут оперативно переместить эти аэродромы, что минимизирует влияние таких ударов.

До этого стало известно, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России.

Ранее спикер Рады обсудил со спикером палаты представителей Майком Джонсоном снятие ограничений по ударам вглубь России.