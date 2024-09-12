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В США рассказали о последствиях отступления ВСУ из Курской области

WSJ: отступление ВСУ из Курской области станет символическим ударом для Киева

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Отступление частей ВСУ из Курской области станет «символическим ударом» для Киева. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Потеря территории в Курске станет символическим ударом для Киева», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, украинские чиновники надеются использовать территорию, захваченную Киевом в Курске, в качестве разменной монеты в потенциальных переговорах, а также создать проблему для российских войск на поле боя.

Неназванный украинский солдат в этом районе, сообщает The Wall Street Journal, описал ситуацию для ВСУ под курском как сложную, заявив, что российские войска отрезали украинцев и захватили территорию.

11 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Что происходит в регионе и можно ли это назвать контрнаступлением ВС РФ — в сообщалось военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что Запад заставляет Украину задуматься о плане Б в конфликте с Россией.

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