КПРФ ответила на слова Памфиловой о «безобразном поведении» депутатов

Депутаты Государственной думы от КПРФ Алексей Куринный и Мария Дробот действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс во время прошедших 6–8 сентября выборов в Брянской области, а, наоборот, требовали соблюдения закона. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, комментируя слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о «безобразном поведении» Куринного и Дробот, передает РБК.

«Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс. Как депутаты Госдумы, они требовали соблюдения закона», — сказал Афонин.

О конфликте стало известно 11 сентября. Элла Памфилова заявила, что ЦИК обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой оценить действия народных избранников.

Памфилова отметила, что это пришлось сделать из-за «безобразного поведения» депутатов Алексея Куринного и Марии Дробот, которые «пытались вмешиваться» в работу избирательной комиссии в Брянской области. По словам главы ЦИК, действия депутатов свидетельствовали об их невежестве как законодателей и незнании законов. Вина Куринного и Дробот заключалась в том, что они «несколько раз в день без какого-либо согласования прибывали в избирательную комиссию Брянской области», вели запись на диктофон и «производили съемку тогда, когда нельзя это было делать».

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября, в большинстве регионов выборы шли три дня, с 6 по 8 сентября. В Брянской области прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу. Им стал экс-министр спорта Олег Матыцин, представляющий «Единую Россию». Он получил 67,98% голосов.

Ранее в Кремле оценили результаты выборов в российских регионах.