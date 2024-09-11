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Глава британского МИД заявил о столетнем партнерстве с Украиной

Лэмми заявил о 100-летнем партнерстве Великобритании и Украины

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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» с Украиной и ее поддержке в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление последовало на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины.

По словам Лэмми, на встрече обсуждалась не только военная поддержка Украины, но и ее гуманитарные нужды и проблемы с энергетикой.

«Мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», — сказал Лэмми.

Глава британского МИД также заявил о передаче Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года. Кроме того, он подтвердил выделение £600 млн на поддержку Украины со стороны Великобритании.

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