Глава британского МИД заявил о столетнем партнерстве с Украиной

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» с Украиной и ее поддержке в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление последовало на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из США и Украины.

По словам Лэмми, на встрече обсуждалась не только военная поддержка Украины, но и ее гуманитарные нужды и проблемы с энергетикой.

«Мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», — сказал Лэмми.

Глава британского МИД также заявил о передаче Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года. Кроме того, он подтвердил выделение £600 млн на поддержку Украины со стороны Великобритании.