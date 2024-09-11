Зеленский прокомментировал «секретные» переговоры с РФ при посредничестве Катара и Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал никому полномочий вести переговоры с Россией. Так он прокомментировал сообщения о «секретных» контактах Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции по поводу временного прекращения атак на энергообъекты, пишет «РБК-Украина».

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — сказал украинский лидер.

19 августа глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что сообщения о скрытых контактах, которые якобы осуществляют Россия и Украина при посредничестве Катара и Турции, — это не более чем слухи. Так он прокомментировал сообщения СМИ о возможной подготовке переговоров по энергетическом объектам, в которых посредником должен был выступить Катар, и новости о возможной встрече по обеспечению свободы мореплавания в Черном море при посредничестве Турции. По словам Лаврова, подобные информационные вбросы — это попытка развить итоги швейцарского саммита по Украине.

17 августа издание Washington Post сообщило, что атака на Курскую область якобы сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре. Отмечалось, что предполагаемыми пунктами обсуждения на переговорах якобы должны были быть проект всеобъемлющего соглашения по урегулированию и отказ от атак на энергообъекты на два месяца.

Ранее Захарова обвинила США в срыве мирных переговоров по Украине.