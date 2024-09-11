Дипломат США заявила, что Белый дом приближал Украину к членству в НАТО

Соединенные Штаты в последние годы приближали Украину к членству в НАТО и намерены продолжать это делать, заявила американский дипломат Джулианна Смит. Об этом пишет ТАСС.

По словам Смит, союзники Киева дали ему понять, что он станет членом Североатлантического альянса, однако перед этим Украине нужно реформировать свою экономическую и политическую систему, а также завершить военный конфликт, поэтому время направить приглашение на вступление еще не пришло.

«Однако мы должны продолжить приближать Украину к альянсу. И мы делали это различными путями в течение последних двух с половиной лет», — заявила дипломат на слушаниях по вопросу ее назначения заместителем госсекретаря по политическим вопросам.

5 сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года. Она также отвергла идею вхождения Украины в Североатлантический альянс «частями», отметив, что Киев не будет предлагать каких-либо решений по членству, пока республике не поступит соответствующего официального предложения.

Ранее на Западе оценили вероятность начала войны между Россией и НАТО.