Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат США заявила, что Белый дом приближал Украину к членству в НАТО

Дипломат Смит: США 2,5 года добивались приближения Украины к членству в НАТО

close
Yves Herman/Reuters

Соединенные Штаты в последние годы приближали Украину к членству в НАТО и намерены продолжать это делать, заявила американский дипломат Джулианна Смит. Об этом пишет ТАСС.

По словам Смит, союзники Киева дали ему понять, что он станет членом Североатлантического альянса, однако перед этим Украине нужно реформировать свою экономическую и политическую систему, а также завершить военный конфликт, поэтому время направить приглашение на вступление еще не пришло.

«Однако мы должны продолжить приближать Украину к альянсу. И мы делали это различными путями в течение последних двух с половиной лет», — заявила дипломат на слушаниях по вопросу ее назначения заместителем госсекретаря по политическим вопросам.

5 сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года. Она также отвергла идею вхождения Украины в Североатлантический альянс «частями», отметив, что Киев не будет предлагать каких-либо решений по членству, пока республике не поступит соответствующего официального предложения.

Ранее на Западе оценили вероятность начала войны между Россией и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами