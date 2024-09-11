Талибы обвинили Израиль в использовании трагедии 7 октября для оправдания операции в Газе

Израильские власти использовали атаку палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, чтобы оправдать агрессию против палестинцев, заявил в беседе с РИА Новости руководитель политбюро движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Катаре Сухейл Шахин.

«События 11 сентября были использованы как предлог для агрессии против Афганистана, так же как события 7 октября для агрессии против сектора Газа по тому же принципу», — высказался представитель «Талибана».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как ХАМАС совершил нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяло в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа.

Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран. ЮАР, в частности, обвиняет Израиль в актах геноцида против палестинцев.

Помимо суда ООН, африканская республика подала иск против еврейского государства и в Международный уголовный суд. К заявлению ЮАР впоследствии присоединились другие государства, в том числе Турция. Всемирный суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию о геноциде, и гарантировать, что его войска не совершат актов геноцида против палестинцев.

При этом пока Израиль прекращать свои действия не собирается, выступая за полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Израиль заподозрили в попытке надавить на ЮАР через США.