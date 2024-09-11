В Госдуме считают, что слова Эрдогана об украинском Крыме бросают тень на его мирные инициативы

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия по нормам международного права должна вернуть Крым Украине, контрастирует с желанием страны вступить в БРИКС и бросает тень на миротворческие инициативы ее лидера. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Желание Эрдогана балансировать между Россией и НАТО, в котором Турция является силой южного фланга, а также хочет быть связующим звеном между альянсом и ждущей годами членства в нем Украиной, выливается вот в такие заявления. Безусловно, эти слова Эрдогана очень контрастируют с желанием Турции вступить в БРИКС и предпочесть более выгодные перспективы терпящей проблемы Европе и так и не состоявшейся евроинтеграции. Такая двойственная позиция Эрдогана не приветствуется, но она для него не нова, однако она бросает тень на миротворческие инициативы Турции. Как бы то ни было, заявление Эрдогана — это его подыгрывание Западу, реальность же от этого не изменится: Крым был, есть и будет российским», — сказал он.

11 сентября информагентство Anadolu сообщило, что Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита «Крымской платформы» выразил надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине в рамках ее территориальной целостности. Турецкий президент добавил, что не признает Крым российским и назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Эрдогана, подчеркнув, что российские регионы, включая Крым, не будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат добавила, что многие годы Россия слышит подобные заявления от различных представителей Турции.

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Как отмечали источники Bloomberg, турецкие власти приняли решение вступить в БРИКС несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к Евросоюзу, кандидатом в который страна является с 1999 года. При этом Анкара намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО и поддерживать отношения со всеми государствами.

Ранее в Госдуме напомнили Эрдогану о договоре 1774 года после заявления об украинском Крыме.