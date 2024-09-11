МИД РФ разъяснил Ирану позицию по Зангезурскому коридору

Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору и исходит из того, что в Тегеране услышали Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова прокомментировала публикации СМИ о беседе посла России в иранском МИД и отметила, что видела атрибутированные министерством иностранных дел Ирана заявления о ней.

«Видела также, что в СМИ была другая интерпретация, но я опираюсь на официальную. Видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиции России по так называемому Зангезурскому коридору», — сказала официальный представитель МИД России.

По ее словам, Россия находится в постоянном контакте с иранскими партнерами, и РФ предоставила все необходимые разъяснения по этому вопросу.

«Мы исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране», — сказала Захарова.

Она добавила, что антироссийскую информационную кампанию инспирировали определенные круги, которые используют любую возможность, чтобы внести разлад в стратегическое партнерство Тегерана и Москвы.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что в МИД Ирана был вызван посол России в Тегеране с целью донесения до Москвы категорического неприятия поддержки со стороны РФ открытия Зангезурского коридора — транспортного маршрута, призванного обеспечить сухопутную связь между основной азербайджанской территорией и Нахичеванью.

Как пишет «Коммерсантъ», Иран опасается потерять связь с Арменией, поскольку коридор, который должен быть проложен по ее территории, предполагает экстерриториальный контроль. При этом в Азербайджане уверены, что претензии Ирана носят исключительно экономический характер, и Тегеран хочет проложить коридор вдоль своего берега реки Араз.

Ранее Иран прокомментировал информацию о передаче России баллистических ракет.