Бывший губернатор Арканзаса раскритиковал организацию дебатов Трампа и Харрис

Канал АВС победил в состязании на худшее проведение президентских теледебатов в истории США. Об этом заявил экс-губернатор штата Арканзас Майк Хакаби в социальной сети X.

«Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории», — сообщил он, комментируя прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис.

По мнению бывшего главы Арканзаса, телеканал CNN в июне смог организовать лучшие дебаты. Тогда лицом к лицу встретились Трамп и действующий президент США Джо Байден.

Накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Трамп заявил по итогам дебатов, что не настроен повторно проводить их, поскольку «победил с большим перевесом». При этом члены Республиканской партии США раскритиковали выступление своего кандидата.

Ранее Захарова дала характеристику дебатам Трампа и Харрис.