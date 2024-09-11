Политолог обвинил США во лжи по ядерным гарантиям

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что не верит в заявления США о распространении их ядерных гарантий на союзников.

По словам эксперта, во времена холодной войны США предполагали, что СССР может двинуть танковые колонны на Запад через территорию Германии, используя ядерное оружие в качестве прикрытия. Караганов отметил, что в такой ситуации единственным возможным ответом для США был бы ядерный удар по территории Германии, а не по территории СССР.

«С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», — сказал ученый.

В интервью «Коммерсанту» Караганов также заявил, что Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по территории РФ. По его мнению, в ядерную доктрину России необходимо вводить понятие «ядерная эскалация», чтобы потенциальный противник мог убедиться, что РФ готова использовать данный тип оружия.

Ранее Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада.