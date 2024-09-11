Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме напомнили Эрдогану о договоре 1774 года после заявления об украинском Крыме

В Госдуме призвали Эрдогана соблюдать Кючук-Кайнарджийский договор после слов о Крыме

close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Турции не стоит забывать о мирном договоре 1774 года по итогам русско-турецкой войны. Так в беседе с «Газетой.Ru» член комитета ГД по международным делам Дмитрий Кузнецов прокомментировал слова Реджепа Тайипа Эрдогана — турецкий президент заявил, что Россия должна вернуть Крым украине согласно нормам международного права.

«Переговорщик должен нравиться всем сторонам. Видимо, турецкий лидер старается следовать этому правилу. Посмотрим, насколько получится. Еще к международному праву относится русско-турецкий Кючук-Кайнарджийский мирный договор о невозможности передачи Крыма третьей стороне, то есть не России. Хорошо бы услышать комментарий Эрдогана относительно его соблюдения», — сказал Кузнецов.

В среду, 11 сентября информагентство Anadolu сообщило, что Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита «Крымской платформы» выразил надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине в рамках ее территориальной целостности.

Турецкий президент добавил, что не признает Крым российским и назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права. В самой России с 2014 года неоднократно подчеркивали, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью страны.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор был заключен 21 июля 1774 года на территории Османской империи, завершив шестилетнюю русско-турецкую войну. С него начался процесс присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1783 году. По договору Россия удержала за собой крепости Ени-кале, Керчь, Азов и Кинбурн. Русские торговые суда получили право беспрепятственно плавать по Черному морю и проливам.

Ранее официальный представитель МИД России ответила на заявление Эрдогана о принадлежности Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами