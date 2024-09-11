Зеленский прокомментировал мирный план Шольца по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в существовании мирного плана канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Для нас не может быть никаких планов без Украины, и я не уверен, что такой план существует», – сказал украинский лидер на пресс-конференции в Киеве.

11 сентября Шольц призвал провести конференцию по урегулированию конфликта на Украине, на этот раз с участием России.

9 сентября сенатор Алексей Пушков объяснил разработку канцлером ФРГ собственного мирного плана по Украине результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его Социал-демократическая партия Германии потерпела поражение. По словам парламентария, это стало серьезным сигналом для Шольца, который хочет сохранить пост канцлера.

До этого итальянская газета La Repubblica писала, что канцлер ФРГ работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, план Шольца предполагает «территориальные уступки» со стороны Киева.

Ранее в МИД России прокомментировали мирный план Шольца по Украине.