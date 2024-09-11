Зеленский заявил о подтверждении информации об иранских ракетах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от разведчиков информацию об иранских ракетах, которые российская армия якобы намерена использовать в ходе спецоперации. Его слова на пресс-конференции в Киеве передает РБК-Украина.

«По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству», — сказал Зеленский.

По его словам, данные были получены от партнеров Украины «на уровне разведок».

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Иран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что западные союзники стали обсуждать возможное разрешение применения дальнобойного оружия Украиной на территории РФ в связи с тем, что Иран якобы передал партию своих ракет Fath-360 России, несмотря на многомесячные предупреждения США не делать этого. На пресс-конференции в Лондоне госсекретарь утверждал, что российские войска применят иранские снаряды «в течение нескольких недель».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что многочисленные рассуждения о поставках в Россию снарядов из Ирана «не имеют под собой никаких оснований».

Ранее стало известно, что западные страны планируют наказать Иран за якобы поставку ракет России.