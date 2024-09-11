Политолог прокомментировал увольнение временного поверенного Украины в Грузии

Увольнение поверенного Украины в делах Грузии Михаила Харишина является попыткой решить системные проблемы в стране, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сибига также объявил и о других предстоящих сокращениях в министерстве из-за нехватки финансовых средств.

Денисов отмечает, что президент Украины осознает системный кризис в стране и пытается стабилизировать ситуацию путем новых перестановок в военном и правительственном аппаратах. Эксперт считает, что отстранение профессиональных дипломатов, таких как Харишин, может иметь весьма серьезные последствия.

Денисов отмечает, что Грузия сейчас выполняет роль первого «подопытного» в связи с ухудшением отношений с этой страной. Он предполагает, что Киев может применить подобную тактику и по отношению к другим странам.

«Тбилиси неслучайно отвели роль первого подопытного — отношения с Грузией испорчены так сильно, что хуже быть уже не может. В будущем Киев может провернуть похожую историю с Венгрией, Словакией, Арменией и Казахстаном», — говорит эксперт.

До этого политолог Петрэ Мамрадзе заявил, что увольнением Харишина Киев решил продемонстрировать, что стоит в одном ряду со странами, критикующими Тбилиси за «якобы недостаточное стремление на Запад».

Ранее премьер Грузии поставил задачу «не дойти до состояния Украины».