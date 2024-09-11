МИД ФРГ высмеял заявления Трампа на дебатах с Харрис

МИД Германии опроверг высказывания кандидата на пост президента США Дональда Трампа о Германии на дебатах с Камалой Харрис, высмеяв его фразой о том, что «мы не едим кошек и собак». Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в соцсети Х.

Так, в ходе дебатов Трамп заявил, что Германия в течение года отказалась от строительства электростанций, однако позже передумала. Также республиканец в ходе мероприятия заявлял, что мигранты в США якобы едят кошек и собак.

В ответ на это МИД ФРГ заявил, что «энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии». Берлин закрывает, а не строит новые угольные и атомные станции, уточнили в ведомстве.

«Угольные электростанции будут отключены от сети не позднее 2038 года. PS: также мы не едим кошек и собак», — говорится в публикации.

Накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что республиканцы остались недовольны выступлением Трампа на дебатах.