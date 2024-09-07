Страны Запада уготовили Украине участь парохода «Титаник». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник»», — заявил он.

По его словам, подтолкнули страну к такой судьбе западные лидеры за счет того, что «подтолкнули» к президентской власти Владимира Зеленского.

По словам Шеремета, «самоуверенный сине-желтый корабль» уже вышел в открытый океан «на встречу с мистическим айсбергом».

Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад уже напрямую вовлечен в конфликт на Украине, все более нагло это демонстрируя.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны всегда стремились развалить Россию.

Ранее на Западе заявили, что у ЕС заканчивается время на спасение Украины.