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Путин обсуждает на совещании с правительством итоги ВЭФ

Трутнев доложил Путину на совещании с членами правительства итоги ВЭФ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства, на котором он предложил обсудить итоги прошедшего Восточного экономического форума (ВЭФ).

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ВЭФ доложил об итогах Восточного экономического форума. По его словам, в форуме приняли участие представители бизнеса и дипломатических корпусов из 16 недружественных государств. В нем приняли участие 7,1 тысячи человек из 75 стран. Трутнев отметил, что около 80% соглашений ВЭФ воплощаются в реальные проекты. Кроме того, он отметил, что ВЭФ в этом году привлечет в Дальневосточный федеральный округ и Арктику не менее 4 трлн рублей. В этом году на форуме подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей.

11 сентября в Кремле сообщили, что на совещании Путина с членами правительства будут обсуждаться программы развития регионов и вопрос исполнения государственной программы развития Калининградской области.

Ранее Путин назвал регион, который стал флагманом РФ в новой экономической реальности.

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