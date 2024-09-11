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В МИД России прокомментировали мирный план Шольца по Украине

Захарова: Германия не передавала РФ материалы мирного плана Шольца по Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Германия не передавала России детали мирного плана канцлера Германии Олафа Шольца по Украине ни напрямую, ни через посредников. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте дипведомства.

По словам Захаровой, сообщения о передаче каких-либо деталей мирного плана Шольца России являются «утечками» и «сплетнями». Она подчеркнула, что официальных подтверждений этому нет, поэтому комментировать, по сути, нечего.

«Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно», — сказала дипломат.

Представитель МИД РФ отметила, что Россия не отказывается от переговоров, однако именно власти Германии направляют вооружения на Украину.

Итальянская газета La Repubblica ранее писала, что канцлер ФРГ работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, план Шольца предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины.

11 сентября канцлер Германии в ходе дебатов по бюджету в бундестаге призвал провести конференцию по урегулированию конфликта на Украине с участием России.

Ранее Шольц заявил о правильности «осторожного курса» Германии при поддержке Украины.

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