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В МИД РФ назвали страны, стоящие за атакой ВСУ на Раменское

Захарова: США и Британия стоят за ударом дронов ВСУ по Раменскому

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MFA Russia/Global Look Press

США и Великобритания стоят за атакой киевского режима на Раменское в Московской области. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Вот, например, по Раменскому ударили. Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим — это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», — сказала дипломат.

По ее словам, попытки спецслужб Запада дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России с помощью несистемной оппозиции обречены на провал.

Захарова отметила, что российское общество прекрасно понимает злонамеренные цели США и Британии и становится только более сплоченным.

Она подчеркнула, что за всеми террористическими актами Вооруженных сил Украины на территории РФ стоят Вашингтон, Лондон и все НАТО.

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 144 украинских беспилотника над девятью регионами РФ. В подмосковном Раменском дроны попали в многоквартирные дома, одну из женщин спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова объяснила атаку дронов на Раменское ослаблением позиций ВСУ «на земле».

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