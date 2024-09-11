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Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение

Пашинян: Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение из 16 статей

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Евгений Биятов/РИА Новости

Правительство Армении предложило азербайджанским коллегам подписать мирное соглашение, которое включает 16 статей. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, слова которого приводит ТАСС.

«По всем из них (статьям. — прим. ред.) у нас есть согласованное содержание», — сказал Пашинян.

Армянский премьер отметил, что сейчас Ереван и Баку не могут подписать итоговое соглашение, которое могло бы решить все проблемы. Поэтому, по словам Пашиняна, государствам следует создать документ, который состоит уже из достигнутых договоренностей.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать будущее мирного договора между Ереваном и Баку. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что республика готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

Накануне премьер Армении заявил, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения. Пашинян отметил, что республика предлагает подписать согласованные пункты.

Ранее Венгрия предложила помощь в подписании договора между Азербайджаном и Арменией.

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